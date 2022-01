Vlahovic preferisce non rispondere: «Futuro? Non ci deve preoccupare»

Vlahovic è ambito dai principali top club di Serie A e non solo. L’attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia con il Napoli, glissa la domanda sul suo futuro

SLALOM – Dusan Vlahovic piace molto in Serie A, Inter compresa. L’attaccante della Fiorentina, però, preferisce non parlare della sua prossima destinazione: «Futuro? Siamo venuti a giocare una partita di calcio, questa è la cosa più importante. Altre cose non ci devono preoccupare».