Atalanta, rimonta con Zapata: splendida doppietta, Ajax ripreso

Duvan Zapata Atalanta-Cagliari

L’Atalanta gioca per la prima volta in Champions League a Bergamo ed esce con un buon 2-2. L’Ajax va al riposo 0-2, poi si scatena Zapata con una doppietta.

INTRODUZIONE – Stavolta l’Atalanta rimonta. Va sotto di due gol contro l’Ajax, ma riesce a trovare un punto che vale comunque tanto in ottica girone. Dopo mezz’ora palla dentro per Lassina Traoré e Robin Gosens sbaglia del tutto il tempo dell’intervento, abbattendolo: rigore netto. Dal dischetto Dusan Tadic non sbaglia, Ajax in vantaggio. Chi commette un errore pesante è Marco Sportiello, otto minuti dopo: su un cross dal fondo non trattiene il pallone e Traoré tocca in rete, con Remo Freuler che respinge oltre la linea. Rispetto a sabato con la Sampdoria, però, Gian Piero Gasperini dà agli undici titolari il compito di risistemare le cose, senza fare cambi all’intervallo. Funziona, perché al 54’ Alejandro Gomez pesca un gran cross in area per il colpo di testa di Duvan Zapata, che dimezza lo svantaggio. Sei minuti più tardi Mario Pasalic manda in porta sul centro-destra ancora Zapata, che entra in area e spara un tiro potentissimo a incrociare, per il 2-2. Doppietta strepitosa del centravanti colombiano, arrivato a tre gol in due partite in questa fase a gironi. Al 90’ la palla del 3-2 capita a Ruslan Malinovskyi al limite, ma alza troppo il sinistro e manda alto. Atalanta-Ajax finisce 2-2.