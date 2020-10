Real Madrid, rimonta nel finale: 2-2 col Borussia Monchengladbach

Marcus Thuram Borussia Monchengladbach

Termina Borussia Monchengladbach-Real Madrid, sfida che conclude – dopo Shakhtar Donetsk-Inter delle 19 – la seconda giornata del girone B della UEFA Champions League. I blancos trovano nel finale il 2-2 in rimonta, dopo la doppietta segnata da Marcus Thuram. Gli spagnoli restano in fondo alla classifica, in vista del doppio confronto contro i nerazzurri.

SECONDA SCONFITTA – Altro stop in due uscite europee per il Real Madrid, fanalino di coda del girone B, lo stesso dell’Inter. Nel primo tempo parte meglio la squadra tedesca, con Marcus Thuram che sul filo del fuorigioco trova la rete dell’1-0. Al 58′ del secondo tempo è ancora Thuram a sorprendere la difesa dei Blancos e a trovare la rete che vale il 2-0. Nel finale gli spagnoli si spingono in avanti per cercare di rimontare il risultato, accorciando le distanze con la rete di Karim Benzema. Nel recupero arriva anche la rete del 2-2 finale, segnata da Casemiro. Di seguito la classifica del girone B dopo due partite giocate, con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk in testa.

CLASSIFICA GIRONE B

Shakhtar Donetsk 4

Borussia Monchengladbach 2

Inter 2

Real Madrid 1