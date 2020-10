FOTO – D’Ambrosio: “Scesi in campo per vincere. Tristi, ma non molliamo!”

FOTO – D’Ambrosio: “Scesi in campo per vincere....

Danilo D’Ambrosio esprime frustrazione dopo lo 0-0 tra Shakhtar Donetsk e Inter. Tutta la delusione del difensore nerazzurro nelle sue parole.

DUE PUNTI – Il pareggio tra Shakhtar Donetsk e Inter (0-0) lascia un retrogusto pesantemente amaro, anche in Danilo D’Ambrosio. I due punti nel girone, anche alla luce del pareggio tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid, non complicano alcun discorso qualificazione. Ma di sicuro non possono lasciare soddisfatti Antonio Conte e i suoi. E il numero 33, titolare nella sfida di Kiev, lascia sfogare la sua delusione tramite i social. Il difensore non è riuscito a replicare il gol del 17 agosto, che valse il raddoppio proprio sugli ucraini. Stasera la partita è stata molto più difficile, grazie all’approccio esclusivamente difensivo degli avversari. Ora non resta che tarare l’obiettivo sul raccogliere più punti possibili contro il Real Madrid, nella prossima doppia sfida. Questo il commento di D’Ambrosio: “Siamo scesi in campo solo per vincere! Purtroppo non ci siamo riusciti e questo ci rende molto tristi, ma non molliamo… lavoreremo ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi! @Inter 🖤💙“.