Agoumé: «Torino-Spezia? Pareggio che vale come vittoria per noi»

Lucien Agoumé, calciatore dell’Inter in prestito allo Spezia, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il buon pareggio, ottenuto in casa del Torino in inferiorità numerica

IN CRESCITA – Torino-Spezia si è chiusa con uno scialbo 0-0, ma Lucien Agoumé – nuovamente rilanciato dal primo minuto da Vincenzo Italiano – vede il bicchiere mezzo pieno: «Questo punto per noi è come una vittoria – ha detto il classe ’02, ai microfoni di “Sky Sport” – visto che siamo rimasti subito in dieci. Abbiamo dimostrato grande forza mentale che ci ha consentito di tenere fino al novantesimo. È un punto importante anche perché ottenuto contro una diretta avversaria. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara».