Trevisani: «Vidal? Il gol con la Fiorentina lo può finalmente sbloccare»

Riccardo Trevisani, telecronista e giornalista di “Sky Sport”, si è soffermato su alcune tematiche chiave di Inter-Juventus, big match in programma domani sera a San Siro

RISCATTO – Inter-Juventus si deciderà sul filo dei dettagli. I nerazzurri di Antonio Conte devono dare risposte dopo il pareggio contro la Roma, condito da parecchi rimpianti. I bianconeri, invece, hanno riscattato la tremenda sconfitta interna contro la Fiorentina, patita prima di Natale. Secondo Riccardo Trevisani, Arturo Vidal può recitare un ruolo da protagonista nella gara di domani sera: «Ha fatto gol contro la Fiorentina, in Coppa Italia, e secondo me non è una cosa da poco. Anche perché l’Inter è passata grazie a lui e Lukaku. Secondo me, quella rete potrebbe sbloccarlo e fargli fare un gran girone di ritorno».