Agoumé, nuova conferma: titolare nella formazione di Torino-Spezia

Condividi questo articolo

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

Agoumé sarà titolare per la quarta partita consecutiva in Serie A. Il centrocampista francese, fino a metà dicembre poco utilizzato da Italiano, giocherà dal 1′ Torino-Spezia, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 18. Queste le formazioni ufficiali.

TORINO-SPEZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru; Verdi; Belotti. Allenatore: Giampaolo

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. Allenatore: Italiano