Inter-Juventus: gara spartiacque (anche) per Vidal. Altra chance in vista

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal deve riscattare un primo scorcio di stagione a dir poco deludente. Conte gli offirà l’occasione migliore possibile in Inter-Juventus. L’ambiente nerazzurro attende un segnale dopo il gol alla Fiorentina, in Coppa Italia

DERBY D’ITALIA – Finora ha deluso (e non poco), ma il destino ha deciso di regalare ad Arturo Vidal una chance più che ghiotta per prendersi l’Inter. Una volta per tutte. La gara contro la Juventus avrà una sfumatura particolare per tanti nerazzurri, a partire dal tecnico fino ad arrivare allo stesso Vidal, che in bianconero ha collezionato 171 partite e segnato 48 volte.

RISCATTO – Con la maglia dell’Inter, invece, il primo gol è arrivato soltanto mercoledì scorso, su rigore, nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al ventesimo gettone stagionale, Vidal ha battuto un colpo ma Antonio Conte è pronto a concedergli un’altra occasione dal primo minuto, proprio contro la sua ex squadra. Il cileno dovrebbe completare il pacchetto di centrocampo composto da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il tecnico nerazzurro oggi è tornato a parlare di Vidal in conferenza stampa, ma è innegabile che il cileno abbia scavalcato nelle gerarchie Stefano Sensi e Christian Eriksen (per motivi diversi), ma soprattutto Roberto Gagliardini, che Conte aveva utilizzato nell’intensa cavalcata di Europa League. In Inter-Juventus, Vidal dovrà dimostrare di aver fatto tesoro della sfida contro il Real Madrid, che aveva definitivamente seppellito la fiducia dei tifosi nerazzurri nei confronti del cileno. In una grande partita, contro una grandissima squadra, Vidal avrà l’occasione più ghiotta per trovare riscatto.