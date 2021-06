Suazo oggi ha ottenuto la sua prima vittoria da allenatore in carriera: il suo Carbonia ha vinto 2-0 contro la Vis Artena in Serie D. L’ex attaccante honduregno, in nerazzurro dal 2007 al 2011, parla in esclusiva a Inter-News.it della situazione del club e manda un messaggio a Barella.

IL CONSIGLIO DELL’EX – Venerdì iniziano gli Europei e l’Italia di Roberto Mancini sarà subito impegnata con la Turchia. Sono rimasti due i giocatori dell’Inter convocati in Nazionale, dopo il forfait di Stefano Sensi: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Quest’ultimo è ben conosciuto da David Suazo, che lo fece debuttare in Serie A (quando allenava il Cagliari in coppia con Gianluca Festa) nel 2015. L’ex attaccante honduregno ne ha parlato in esclusiva a Inter-News.it.

Suazo, nell’Inter di oggi c’è un giocatore che conosce bene: Barella. Gli vuole mandare un messaggio in vista degli Europei?

Devo solo fargli i miei complimenti. Voglio dirgli che questo è l’inizio di un percorso, secondo me, molto bello. Deve solo divertirsi e pensare che è uno dei giocatori più forti al mondo.

In questi giorni si parla tanto del mercato dell’Inter soprattutto per possibili uscite. Che idea si è fatto delle varie voci?

Penso che quest’estate all’Inter potranno andare via tutti, tranne proprio Barella. È intoccabile.

Si ringrazia David Suazo e il Carbonia Calcio per la disponibilità mostrata nell’intervista.