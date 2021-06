Simone Inzaghi è stato scelto dall’Inter per garantire continuità all’impianto nerazzurro. E un dato sulla sua ex Lazio lo dimostra.

CONTINUITÀ – La parole che più si associa a Simone Inzaghi e all’Inter, sua nuova squadra, è “continuità”. L’ex tecnico della Lazio ha uno stile che ben si sposa con la rosa Campione d’Italia, infatti. In primis per il modulo: anche lui conosce benissimo il 3-5-2, ormai codificato alla perfezione nelle fibre di Romelu Lukaku e compagni. E poi è un allenatore che punta sulla costruzione dal basso, sebbene con un approccio più verticalizzante (vedi focus). Infine, i suoi attaccanti rendono sempre molto bene: basti pensare che la scorsa stagione Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro. E questa è una cosa di cui Lukaku è perfettamente consapevole.

TANTA CORSA – L’Inter è la squadra con più chilometri percorsi nella Serie A 2020/21. Una strepitosa conferma per i nerazzurri, che con 112,484 km a partita bissano il primo posto dell’anno precedente in questa classifica. In questo a dettare il ritmo è sicuramente Marcelo Brozovic, maratoneta dell’intero campionato con 11,9 km a gara. Tornando però alle statistiche di squadra, a inseguire l’Inter c’è proprio la Lazio, che chiude questa stagione con 112, 407 km a partita. Il più “mobile” è Sergej Milinkovic-Savic, con 11,4 km a gara. Se qualcosa cambierà con Inzaghi all’Inter, di sicuro non sarà il dispendio energetico dei giocatori in campo.