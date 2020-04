Vlahovic: “Coronavirus? Sto bene e mi preparo. Grazie medici e infermieri”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina positivo al Coronavirus, ha rilasciato un’intervista a “Viola Channel”. Il serbo ha quindi aggiornato i tifosi sulle sue condizioni di salute

SALUTE – Queste le parole di Dusan Vlahovic: «Io sto bene e spero anche voi tifosi. Non vedo l’ora di abbracciarvi e vedervi allo stadio. In questo periodo siamo tutti chiusi in casa e il tempo passa tra serie tv, film, musica e allenamenti. Mi sto tenendo pronto nel caso in cui la stagione ricominciasse. Alle persone che stanno combattendo contro il Coronavirus dico di essere forti e pensare che tutto andrà bene, io sono il loro primo tifoso e ringrazio tutti i medici che stanno facendo un lavoro straordinario».