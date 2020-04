Coronavirus, bollettino 4 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a sabto 4 aprile 2020. Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha fornito il bollettino giornaliero su contagi, decessi e guarigioni. Di seguito le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 4 aprile 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «I casi attuali sono 88.274 con un aumento di 2.886 rispetto a ieri. Purtroppo abbiamo 681 decessi per un totale di 15.362. I guariti sono 20.996 con un incremento di 1.238. Per la prima volta i ricoverati in Terapia Intensiva diminuiscono: oggi sono 3.994, -74, rispetto a ieri. Questa è una notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. Questo dato è da sottolineare. I casi totali sono 124.632 (+4.805)».