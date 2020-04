Blanco(Pres. Racing): “Lautaro Martinez un vincente. Al Barcellona…”

Victor Blanco, presidente del Racing, nel corso di un’intervista concessa al Mundo Deportivo ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e dell’interesse suscitato dall’attaccante argentino, ambito da molti club europei con il Barcellona in testa. Il presidente, inoltre, svela un retroscena di mercato riguardante il Valencia

PLUS – Victor Blanco, presidente del Racing, spende parole di elogio per Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Il presidente del club argentino, inoltre, svela un retroscena di mercato riguardante il Valencia: «Il Valencia aveva un’opzione prioritaria per Lautaro Martinez e altri due giovani giocatori, ma non era abbastanza per partecipare alla trattativa. L’Atlético Madrid era la squadra più solida. Ma l’Inter era la più interessata a Lautaro e lo portò via. Il suo rendimento in stagione? Non sono stupito. Oltre al numero di gol che ha realizzato, è molto giovane ed ha appena esordito con la Nazionale. Nessuna maglia gli pesa. Sta facendo bene all’Inter e può fare bene anche al Barcellona o in qualsiasi altro club del mondo. Non ho dubbi. Come gioca lo sanno tutti, si vede. Ma Lautaro ha un plus a livello di personalità: è un vincente nato e un ottimo professionista. In tutti i sensi, è diverso».