Udinese, il COVID-19 colpisce: nove casi di positività (7 giocatori)

Diverse squadre di Serie A stanno facendo i conti con il COVID-19. In casa Udinese la situazione non è diversa: come comunicato dalla società attraverso il proprio sito ufficiale, sono ben nove i casi di positività. Sette di questi sono giocatori.

NOVE CASI – Anche in casa Udinese si fanno i conti con il Coronavirus. Questa la nota dopo l’ultimo giro di tamponi: “Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al COVID-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti”.