Salernitana, richiesto rinvio col Venezia: effetto domino in vista?

Dopo aver già saltato l’ultima sfida del 2021 contro l’Udinese, la Salernitana ha richiesto ufficialmente alla Lega Serie A il rinvio della sfida di giovedì contro il Venezia. Il motivo è legato – naturalmente – al COVID-19. Ora si rischia un “effetto domino”.

COVID E RINVII – Il COVID-19 sta colpendo tutte le squadre di Serie A. Anche l’Inter, che ha comunicato pochi giorni fa le positività di Edin Dzeko, Alex Cordaz e Martin Satriano. Ma non solo. Tra le squadre colpite anche la Salernitana, che già nell’ultima gara del 2021 non aveva disputato la sfida contro l’Udinese a causa del blocco da parte della ASL. Blocco che è valido ancora in questo momento. Per questo la squadra campana ha richiesto alla Lega Serie A il rinvio della sfida di giovedì contro il Venezia. Rischiando, però, di causare un effetto domino.

ALTRE RICHIESTE – In base alla risposta della Lega Serie A, il rischio è di creare un precedente. Se alla Salernitana dovesse essere concesso il (secondo) rinvio, è facile prevedere un aumento delle richieste da parte di tutte le società del campionato di non giocare la prossima giornata. Sarà curioso vedere come si risolverà la situazione. Il tempo scorre e fra due giorni si torna in campo. Forse.