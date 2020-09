Spadafora: “Serie A, ridotti i tamponi. Nuovo termine come nelle coppe”

Vincenzo Spadafora

Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, annuncia la riduzione del numero di tamponi per i club di Serie A. Lo ha fatto con una nota stampa, che segue quanto dichiarato dal ministro Speranza sugli stadi (vedi articolo). Cambia il termine prima delle partite, che si rifà a quello delle coppe europee.

RIDUZIONE IN SERIE A – Questa la nota del ministro Vincenzo Spadafora: “Ho appena comunicato al presidente Gabriele Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della FIGC. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle quarantotto ore precedenti le competizioni”.

Fonte: Sport Mediaset