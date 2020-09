Speranza: “Stadi al 25%? Io ora dico no! Su percentuali minori…”

Roberto Speranza

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha parlato della possibilità o meno di aprire gli stafi italiani al 25% della capienza massima. Al momento è però arrivata una sua chiusura

CHIUSURA – Queste le parole di Speranza: «Non sono d’accordo sulla capienza al 25% negli stadi.Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo momento la priorità è la scuola. La scuola ha oramai riaperto in tutta Italia, stiamo ancora monitorando per capire quali sono le conseguenze relative. Devono passare un po’ di giorni, un po’ di settimane e capire bene qual è la reazione sul piano epidemiologico dell’apertura delle scuole».

RIFLESSIONI – Speranza ha poi parlato della possibilità che si apra a una percentuale minore di spettatori: «Questo lo valuteranno domani i nostri scienziati. Io sono anche un grande tifoso di calcio ma in questo momento la priorità dell’Italia devono essere le scuole, non possono essere gli stadi, lo dico con il massimo del rispetto anche perché ci sono persone che lavorano intorno alla stadi, quindi nulla può essere sottovalutato ma in questo momento non possiamo permetterci leggerezze abbiamo un vantaggio che dobbiamo conservare. Il virus circola, non commettiamo errori».

Fonte: tg24.sky.it