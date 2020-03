MalagÃ²: “Ripresa attivitÃ ? Comanda il Coronavirus! Si naviga a vista”

Malagò: “Ripresa attività? Comanda il Coronavirus! Si naviga a vista”

Malagò è stato ospite in collegamento di “Sky Sport 24”. Il presidente del CONI ha sottolineato l’incertezza totale derivata dal Coronavirus in ambito sportivo

INCERTEZZA – Così Giovanni Malagò: «Tutti gli sport stanno mettendo un’ipotesi data di reinizio delle attività. Teoricamente ognuno ha un’ambizione e una speranza, che prima o poi si ritorni alla normalità. Qui comanda solo un soggetto, che si chiama Coronavirus. Ma è anche normale che chi ha ruoli di responsabilità e rappresenta un’istituzione in un contesto specifico deve sperare o ipotizzare di programmare un lavoro in una certa data. Se questo non sarà possibile è chiaro che uno deve nella propria testa programmare un piano B e questo sta già succedendo. La verità è che tutti navighiamo a vista».