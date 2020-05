La Bundesliga riparte, via libera da Angela Merkel:...

La Bundesliga riparte, via libera da Angela Merkel: in campo a maggio

La Bundesliga ha avuto il via libera per la ripresa. Angela Merkel, in queste ore, ha ufficializzato la ripresa del massimo campionato tedesco. La data della possibile ripresa è stata individuata nella seconda metà di maggio

RIPRESA – Angela Merkel ha rotto gli indugi. Questo pomeriggio, infatti, il Cancelliere della Germania, ha ufficializzato la ripresa della Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Il calcio in Germania ripartirà nella seconda metà di maggio. La cancelliere tedesca ha dichiarato infatti che: “La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente bisognerà farlo affidandosi alle adeguate norme igieniche”. Sono state individuate due possibili date per la ripartenza: il 15 maggio ed il 22 maggio. La Bundesliga è il primo grande campionato europeo ad annunciare la ripartenza. I calciatori avevano già ricominciato ad allenarsi dallo scorso 6 aprile.

Fonte: Bild.de