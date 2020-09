Ibrahimovic positivo al Coronavirus! No Milan-Bodo/Glimt, derby a rischio?

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Ibrahimovic è positivo al Coronavirus. Lo svedese ha appena ricevuto l’esito del tampone effettuato ieri d’urgenza, dopo l’altro caso legato a Léo Duarte (vedi articolo). Sarà costretto a saltare Milan-Bodo/Glimt di stasera in Europa League e non solo, dovendo andare in quarantena.

NUOVO CASO – Zlatan Ibrahimovic è il secondo giocatore del Milan positivo al Coronavirus fra ieri e oggi. Lo svedese ha dovuto effettuare un nuovo tampone, a seguito della positività di Léo Duarte. Si attende il comunicato ufficiale della società con l’esito di tutti i test, arrivati in mattinata. Per Ibrahimovic niente Europa League contro il Bodo/Glimt (si gioca stasera alle ore 20.30, gara secca per il terzo turno di qualificazione), dovrà andare in quarantena. Salterà quindi, per forza, anche gli impegni di Serie A contro Crotone e Spezia prima della sosta per le nazionali. Da capire se Ibrahimovic potrà esserci fra ventitré giorni per il derby contro l’Inter: tutto dipenderà da quando guarirà dal Coronavirus.