FOTO – Inter-Fiorentina: attesa per l’esordio. Le immagini...

FOTO – Inter-Fiorentina: attesa per l’esordio. Le immagini dell’allenamento

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Manca sempre meno al giorno di Inter-Fiorentina, debutto ufficiale dei nerazzurri di Antonio Conte nella stagione 2020/21. Ecco le foto della seduta di allenamento odierna

ADRENALINA – Prosegue il percorso di avvicinamento all’esordio in Serie A per i nerazzurri di Antonio Conte. Inter-Fiorentina aprirà ufficialmente la stagione 2020/21. Un debutto attesissimo che misurerà le ambizioni del club di Steven Zhang. Sarà molto interessante osservare l’undici che il tecnico pugliese deciderà di mandare in campo (QUI le probabili scelte). Nel frattempo, l’account Twitter ufficiale del club ha diffuso le immagini della seduta di allenamento odierna.