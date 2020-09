Milan, Duarte è risultato positivo al Coronavirus: il comunicato del club

Condividi questo articolo

Foto: dreamstime.com – Marco Canoniero

Il Milan comunica con una nota ufficiale che Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus in seguito a un tampone effettuato nella giornata di ieri. Di seguito il comunicato del club rossonero, che domani è impegnato in Europa League

POSITIVO – Il Milan, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, comunicato la positiva al Coronavirus di Leo Duarte: “AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

Fonte: acmilan.com