Dinamo Dresda in quarantena per Coronavirus: rinvio in 2. Bundesliga

La Dinamo Dresda avrebbe dovuto giocare domenica 17 alle ore 13.30 in casa dell’Hannover, per riprendere la 2. Bundesliga. Non potrà farlo: a causa di due casi di positività al Coronavirus la squadra è in quarantena per due settimane e la partita è stata rinviata.

RINVIO IN 2. BUNDESLIGA – “Venerdì 8 maggio la Dinamo Dresda ha completato la terza serie di test per giocatori e staff tecnico. Dopo aver valutato tutti i risultati, sono risultati due nuovi casi di Coronavirus. I calciatori positivi sono asintomatici e hanno buone condizioni di salute, per rispetto della privacy il club ha promesso il loro assoluto anonimato.

«Nelle ultime settimane abbiamo compiuto degli sforzi enormi per rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie. Siamo in contatto con le autorità e la DFL per coordinare tutte le prossime fasi. La situazione è che per i prossimi quattordici giorni non ci potremo allenare né giocare partite», ha dichiarato Ralf Minge, responsabile della Dinamo Dresda.

Le autorità sanitarie hanno infatti deciso che l’intera squadra, compreso lo staff tecnico, dovrà fare due settimane di quarantena. Il primo giocatore positivo al Coronavirus è stato segnalato nei test del 3 maggio, giorno in cui ha iniziato l’isolamento domiciliare. I test del 4 maggio non hanno portato altri casi e la squadra era tornata ad allenarsi giovedì, con due sessioni collettive dopo aver ripreso gli allenamenti in piccoli gruppi dall’8 aprile. La Dinamo Dresda non potrà giocare contro l’Hannover per la ventiseiesima giornata di 2. Bundesliga il 17 maggio”.

