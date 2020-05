Iliev-Inter già fatta? Non proprio: spunta un altro club sul talento bulgaro

Iliev, nelle scorse settimane, aveva dato per fatto il trasferimento all’Inter (vedi articolo). Dalla Bulgaria arriva una frenata improvvisa: “Gong.bg” segnala come ci sia un altro club che vorrebbe entrare nella corsa per il classe 2004. Ecco di chi si tratta e le parole di un dirigente della sua attuale società, il Botev Plovdiv.

TERZO INCOMODO? – Nikola Iliev ha dichiarato, in un’intervista rilasciata il mese scorso, che firmerà per l’Inter a emergenza Coronavirus. Dal Botev Plovdiv però arrivano messaggi meno netti: ci sarebbe ancora il “rischio” di un inserimento di qualche altro club. «L’Inter ci ha contattati e farà un’offerta. Ma non è l’unica: ci sono anche altri club. Non è vero che siamo già d’accordo», ha dichiarato il dirigente della società bulgara Asen Karaslavov. Su Iliev c’è chi ha parlato della Juventus, ma in realtà l’interesse principale sarebbe quello del Benfica, club che ogni sessione di mercato acquista un’infinità di giocatori. Per il trequartista classe 2004 sembrava tutto fatto, adesso bisognerà capire chi avrà ragione fra il giocatore e la società. Iliev farà sedici anni il prossimo 6 giugno, quindi nel caso in cui dovesse realmente completarsi il suo trasferimento all’Inter sarebbe aggregato al settore giovanile.

