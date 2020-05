Coronavirus, Italia e quarantena: Rt<1. Ausilio in copertina: prezzi pazzi?

Coronavirus, Italia e quarantena: dati stazionari, ma abbastanza bassi

L’epidemia da Covid-19 in Italia non accenna, per il momento, a risalire, anzi. I dati di oggi, come quelli degli ultimi giorni, lasciano abbastanza tranquilli su eventuali seconde ondate. La regione più afflitta resta di gran lunga la Lombardia, in cui anche oggi si segnala la maggioranza di nuovi positivi (68,6% su 516 nuovi contagi). I decessi restano sotto la soglia di 100 (sono 87 nelle ultime 24 ore). Da segnalare un Rt sempre più basso: è inferiore a 1 in quasi tutte le Regioni (tranne Molise a 2,2).

Coronavirus: Ausilio a tutto mercato. Questione prezzi

Ausilio ha risposto a tutti i temi caldi sul mercato dell’Inter, nell’intervista andata in onda oggi su SkySport. Tralasciando la questione Lautaro Martinez e tutti i nomi accostati in entrata, risulta molto interessante la questione prezzi. In seguito all’emergenza Covid-19, molti hanno automaticamente ipotizzato un calo sostanziale dei cartellini dei calciatori. In realtà, Ausilio mostra una realtà molto diversa: tutte le società stanno cercando di tenere il punto per i propri gioielli. Il Coronavirus ha rivoluzionato finanza ed economica mondiale, ma ad oggi ogni Presidente cerca di fare il suo gioco. Ma chissà che a settembre il mondo del calcio non debba adeguarsi anche a quest’aspetto del virus.