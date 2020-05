Di Carlo: “Tonali all’Inter può giocare subito e meglio. Alla Juventus…”

Condividi questo articolo

Di Carlo è in collegamento con “Aspettando il weekend” su Sportitalia e ha parlato di Tonali, richiesto da Inter e Juventus. L’allenatore del L.R. Vicenza Virtus, destinato alla promozione dalla Serie C alla Serie B, è convinto che in nerazzurro il centrocampista del Brescia avrebbe migliori possibilità di imporsi subito.

PRONTO ALL’OCCORRENZA – Domenico Di Carlo promuove uno dei colpi ipotizzati da Piero Ausilio: «Sandro Tonali secondo me fra tre anni diventerà un top player di livello internazionale. Se lo prende la Juventus, perché Miralem Pjanic forse lo vogliono dare via, arriva in un club già vincente, se arriva all’Inter arriverà in un club che vorrà vincere. L’importante è che, se va alla Juventus, ci vorrà un anno d’inserimento come fa per i giovani, se va all’Inter invece può giocare subito. Chi esce nell’Inter se arriva Tonali? Secondo me non esce nessuno. Poi, alla fine, se l’Inter vuole puntare a vincere lo scudetto e fare la Champions League di livello alto deve avere più giocatori importanti: Tonali potrebbe essere uno di questi».

ECCO COME INSERIRLO – Tonali, secondo Di Carlo, starebbe quindi bene all’Inter e alla Juventus. Ma il tecnico trova altre caratteristiche: «Non è detto che debba giocare subito titolare, perché nella grande squadra Tonali ci arriva. Con Antonio Conte avrebbe un percorso di maturazione anche fisica, ma dovrebbe lottare con i campioni che ci sono e avrebbe bisogno di tempo. Non bisogna mettergli pressione, ma ha personalità e bravura. Lui può fare il centrocampista davanti alla difesa a tre, può farlo a due e uno dei due centrocampisti offensivi: ha gamba, tiro e inserimento. Se dovesse giocare all’Inter meglio, ma per fare una carriera meglio alla Juventus. Tonali diventerà un giocatore di alto livello se continuerà così e migliorerà il suo percorso: andare a giocare nell’Inter è un’altra cosa».