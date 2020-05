Coronavirus, Italia e quarantena: Lombardia, casi in aumento. Fontana urla

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 23 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano una risalita dei casi di Covid-19 in Lombardia. Le immagini di movida, assembramenti e uscite di massa portano Attilio Fontana a minacciare nuove chiusure

Coronavirus, Italia e quarantena: dalla Lombardia alla Sicilia, casi opposti

In tutto il nostro Paese, la corsa del Covid-19 sembra rallentare giorno dopo giorno. La Lombardia, però, resta la regione più colpita dal virus: oggi sono 441 in più i contagiati, in netto aumento rispetto a ieri. E rispetto a tutte le altre regioni. In Sicilia, invece, per la prima volta sono stati registrati zero nuovi contagi. I decessi nelle ultime 24 ore sono in diminuzione (119), mentre i guariti e i dimessi sono 2120.

Coronavirus: Fontana urla. A mali estremi…

I nuovi casi descritti in Lombardia lasciano temere una risalita stabile, soprattutto alla luce delle recenti riaperture. Per questo motivo, stonano le immagini e i video di movida, folla e addirittura risse davanti ai locali e per strada. Immagini che sono arrivate anche ad Attilio Fontana, Presidente della regione Lombardia. Il monito è forte: nuove restrizioni verranno attuate senza timore, se sarà necessario. La battaglia al Coronavirus non è finita: occorre massimo ordine e attenzione.