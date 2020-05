Romano: “Dalbert-Biraghi? Inter e Fiorentina parleranno. Chiesa e Telles…”

Romano ha parlato di diversi temi inerenti l’Inter, rispondendo a diverse domande su “Calciomercato.com”. Il giornalista non chiude la porta all’eventuale permanenza di Dalbert e Biraghi negli attuali club. Intanto, i nerazzurri monitorano Chiesa (qui i dettagli), ma al momento non Telles

VECCHI SCAMBI, NUOVE TRATTATIVE – Fabrizio Romano fa il punto sul mercato nerazzurro: «Aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa? L’Inter si è informata, la Juve non ha ancora mollato ma il problema è il prezzo: 60/70 milioni di euro sono ritenuti troppi. Dalbert e Biraghi sono destinati a fare ritorno alle rispettive basi dopo i prestiti? Non è ancora certo, l’Inter e la Fiorentina ne parleranno nel prossimo mese. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Telles all’Inter? L’Inter ad oggi non è su Alex Telles».