Coronavirus in Italia, bollettino 10 dicembre: tutti i dati di oggi

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a giovedì 10 dicembre 2020. I dati relativi alla diffusione della COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che nel primo periodo si svolgeva la conferenza stampa con Angelo Borrelli (capo della Protezione Civile). Ecco il bollettino odierno.

DATI 10 DICEMBRE – Sono 16.999 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. I deceduti nello stesso lasso di tempo sono stati 887, per un totale di 62.626 vittime. I dimessi/guariti salgono a 1.027.994, con un aumento di 30.099 rispetto a ieri. I ricoverati ammontano a 32.379, con una diminuzione di 594 rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 3.291, 29 in meno. Il totale dei contagi ora è a 1.787.147.