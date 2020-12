Padovan: “Inter poco determinata, ma alla fine vincerà il campionato”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan intervenuto su Sky ha parlato della situazione dell’Inter. Secondo il giornalista i nerazzurri sono comunque favoriti per il campionato.

ERRORI DI PREPARAZIONE – “Non so se Conte potesse fare i cambi prima, ma di sicuro Sanchez lavorando tra le linee ha creato difficoltà. Mi è sembrato in palla, ma col senno di poi è facile. L’Inter la qualificazione l’ha persa solo formalmente ieri sera. Già aveva fatto 0-0 con questi avversari. Nella prima sfida lo Shakhtar Donetsk aveva impostato una partita ancora più difensiva. Conte non doveva stupirsi dell’impostazione”.

POCA DETERMINAZIONE – “Conte l’ho visto molto risentito, ma mi sembra più un aspetto nevrattile che altro. Se analizza il girone e la partita scoprirà le mancanze. L’Inter non ha avuto la giusta determinazione, quella voglia tipica proprio di Conte in Champions non si è mai vista. E in questa occasione serviva come il pane. Per me non si discute lui e alla fine il campionato sarà comunque dell’Inter. Non certo perché è stata eliminata, uscire dalle coppe non è un vantaggio”.