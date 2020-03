Coronavirus, Garay primo giocatore positivo in Liga: il suo messaggio

Ezequiel Garay, difensore del Valencia, è il primo calciatore della Liga spagnola a essere risultato positivo al Coronavirus.

POST – Ezequiel Garay, difensore del Valencia, è il primo giocatore positivo al Coronavirus nella Liga spagnola. Il giocatore era fuori per infortunio, una rottura del legamento crociato del ginocchio destro, occorsagli il 1º febbraio scorso nel corso della partita contro il Celta Vigo. La notizia l’ha data il calciatore stesso attraverso un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram: “Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena”.