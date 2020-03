Lautaro Martinez-Barcellona, 15 giorni chiave! Le ultime sulla trattativa

Il Barcellona starebbe tentando di accelerare sul fronte Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter ed obiettivo principale dei blaugrana

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Sport, il prescelto per il reparto offensivo dei blaugrana sarebbe Lautaro Martinez. Per quanto riguarda questo fronte ci sarebbero stati molto spesso contatti con il suo ambiente e i prossimi 15 giorni potrebbero risultare decisivi per portare l’attaccante dell’Inter a vestire la maglia blaugrana. In questo senso, il sito spagnolo però precisa che si tratterebbe di una “trattativa tremendamente complicata“, anche perché sul centravanti ci sarebbe l’interesse di molte squadre.