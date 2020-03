Inter-Sassuolo eSports, dominio nerazzurro! Lukaku scatenato

Si è conclusa Inter-Sassuolo, partita alla PlayStation, disputata daL giocatore della squadra nerazzurra di eSports, Kirito_Yuuki_00

“REPORT” – Simpatico video in streaming pubblicato in streaming daL canale YouTube dell’Inter. Il giocatore ufficiale del team nerazzurro di eSports, Kirito_Yuuki_00, ha giocato virtualmente tramite PES2020 alla PlayStation la gara che si sarebbe dovuta tenere oggi in Serie A. Come è noto, le sfide sono state tutte rinviate almeno fino al 3 aprile per via dell’emergenza Coronavirus. Il club meneghino ha così voluto sopperire alla mancanza di match con questo match virtuale. Un incontro che è stato letteralmente dominato dall’undici dell’Inter grazie a Romelu Lukaku, autore di una tripletta in apertura di partita e poi intorno al 30′ e al 55′.