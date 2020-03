Cagliari, cambia la modalità di ripresa degli allenamenti

Il Cagliari, mercoledì scorso, aveva annunciato la ripresa degli allenamenti per lunedì 23 marzo (vedi articolo). I rossoblù torneranno a lavorare con un programma di sedute a distanza, in modo da riprendere il ritmo dopo lo stop forzato per il Coronavirus.

LA RIPARTENZA DI ZENGA – Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla società sarda: “Il Cagliari Calcio comunica che, nel rispetto delle disposizioni delle autorità locali, la prima squadra proseguirà l’attività atletica attraverso delle sessioni a distanza: i calciatori, fino alla data del 31 marzo 2020, continueranno a svolgere delle tabelle di lavoro giornaliere, personalizzate a seconda delle specifiche esigenze”.

