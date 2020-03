Cagliari, la scelta sugli allenamenti: Zenga riparte con una nuova modalità

Il Cagliari, così come la Lazio (vedi articolo), tornerà a lavorare lunedì prossimo. I sardi hanno annunciato la ripresa degli allenamenti, con la Serie A che ancora non si sa quando e se potrà ricominciare, e la squadra di Zenga lo farà con una modalità differente dal solito. Questo per superare al meglio la situazione Coronavirus.

IL RIENTRO PER ZENGA – “Il Cagliari Calcio comunica che è stata fissata per lunedì 23 marzo la ripresa delle attività atletiche della prima squadra. Le sedute si terranno suddividendo i giocatori in gruppi, al fine di garantire il corretto rispetto delle disposizioni sanitarie.

Per la squadra Primavera, invece, gli allenamenti sono sospesi sino a data da destinarsi”.

