Brusaferro (ISS): “Coronavirus, curva stabile e in calo. PiÃ¹ asintomatici”

Brusaferro (ISS): “Coronavirus, curva stabile e in calo. Più asintomatici”

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha parlato in conferenza stampa della situazione legata al Coronavirus in Italia. Di seguito le sue parole riprese da ANSA

COVID IN ITALIA – Punto sulla situazione Coronavirus in Italia da parte di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): “In tutte le regioni i casi sono in decremento ma rimangano le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il paese. Anche in Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi. La curva epidemica è stabile ed in calo. Ora tanto più andremo verso un numero di casi limitato tanto più il sistema sarà sensibile per individuare subito i casi. Sta crescendo la quota degli asintomatici. L’Italia è a più velocità ma non abbiamo segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapia intensive sia per quanto riguarda i reparti. L’obiettivo è evitare la ripartenza di curve epidemiche sapendo che ci potranno essere degli episodi di ricrescita dei casi nei territori”.

Fonte: ANSA.