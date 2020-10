Bastoni, pericolo Coronavirus: test con esiti differenti con l’Italia Under-21

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni potrebbe avere il Coronavirus. Il difensore dell’Inter è in ritiro con l’Italia Under-21 e ha svolto i primi test come da procedure standard. In uno è risultato negativo, nell’altro positivo. Attesa per capire se sia un errore o se, purtroppo, abbia contratto il COVID-19.



ALLARME COVID-19 – Alessandro Bastoni ha il Coronavirus? Il difensore dell’Inter venerdì è stato convocato dall’Italia Under-21 (vedi articolo), e domenica sera si è aggregato al ritiro. Il sito “Calciomercato.com” segnala come, al suo arrivo, abbia fatto un primo test che ha dato esito negativo nella giornata di lunedì. Nel martedì appena concluso, invece, è risultato positivo. C’è grande attesa per la terza verifica, che sarà svolta nella giornata di oggi: in caso di conferma della positività sarebbe obbligatoria la quarantena. L’esito dovrebbe arrivare nel pomeriggio, con Inter e Italia Under-21 in apprensione. Se Bastoni dovesse essere realmente positivo al Coronavirus, ovviamente, non potrà partecipare agli impegni degli Azzurrini (e nemmeno al derby).