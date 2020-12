Atalanta, un calciatore positivo al Coronavirus: il comunicato

Brutte notizie in casa Atalanta. La squadra nerazzurra, infatti, attraverso un comunicato ufficiale, informa che, all’interno della rosa di Gasperini è presente un calciatore positivo al Coronavirus.

POSITIVO – Nuovo positivo in casa Atalanta. A seguito dei tamponi effettuati ieri, nella squadra nerazzurra, è emersa la positività di Robin Gosens. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al COVID-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.