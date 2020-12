Borussia Monchengladbach, pari contro il Friburgo. Adesso il Real Madrid

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Il Borussia Monchengladbach, che mercoledì affronterà il Real Madrid in Spagna per una sfida fondamentale per le sorti del girone B, non è andato oltre al pareggio nella sfida contro il Friburgo