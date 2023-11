Zielinski da Mazzarri all’Inter? Il piano e la concorrenza – CdS

Zielinski da ieri ha un nuovo allenatore: Mazzarri. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto col Napoli e l’Inter può approfittarne, ma il Corriere dello Sport evidenzia come non sia l’unica.

L’OBIETTIVO – Per Piotr Zielinski c’è un contratto in scadenza con il Napoli fra sette mesi e mezzo che rende la sua situazione particolare. Aurelio De Laurentiis non se n’è potuto occupare direttamente, impegnato a risolvere la crisi della squadra. Ora che ha però trovato l’allenatore, con Walter Mazzarri che ieri ha sostituito Rudi Garcia, può tornare a pensarci. Fra Zielinski e il Napoli ci sono delle difficoltà nella trattativa, con l’Inter pronta a intervenire in caso di rottura. Il Corriere dello Sport scrive però che la stessa cosa la pensa la Juventus, essendo il giocatore un pallino del suo ex direttore sportivo proprio a Napoli Cristiano Giuntoli. Nelle idee di Simone Inzaghi, Zielinski sarebbe la mezzala più tecnica della squadra. Lo slot che ora ha Henrikh Mkhitaryan, pure lui in scadenza al prossimo 30 giugno ma al quale in ogni caso sarà proposto il rinnovo. Per Zielinski c’è da superare la concorrenza della Juventus, ma sarebbe un grande rinforzo per l’Inter 2024-2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno