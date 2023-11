Taremi, quotazioni Inter in ribasso? Il motivo dei dubbi – CdS

Si è parlato a lungo di Taremi come opzione a parametro zero per l’Inter, addirittura di un possibile arrivo anticipato a gennaio. Il Corriere dello Sport in edicola oggi non lo dà più così tanto probabile.

IN BILICO – Le possibilità che Mehdi Taremi vesta la maglia dell’Inter nel 2024 non sono così alte. Almeno stando al Corriere dello Sport, che non dà per scontato un affondo sull’attaccante in scadenza col Porto. Il trentunenne non rinnoverà – o almeno questa è la sua intenzione attuale – il contratto coi lusitani e si libererà a zero. Taremi poteva trasferirsi già la scorsa estate all’Inter, ma le richieste alte della società portoghese fermarono la trattativa. E alla fine saltò anche l’opzione Milan. Ora i dubbi sono legati soprattutto alla composizione dell’attacco per la prossima stagione. Se Marko Arnautovic, tornato contro il Frosinone con una ventina di minuti dopo l’infortunio di fine settembre a Empoli, non dovesse dare grandi garanzie allora Taremi sarà un’opzione concreta. Altrimenti potrebbe anche non servire più. Di dubbi, insomma, ce ne sono. Va ricordato, infine, per chi dovesse pensare a un trasferimento immediato che a gennaio Taremi parteciperà alla Coppa d’Asia con l’Iran.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno