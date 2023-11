UFFICIALE – Mazzarri ritorna ad allenare: è la scelta del Napoli

Il Napoli ha ufficializzato la sua scelta per sostituire Rudi Garcia come allenatore. Walter Mazzarri farà ritorno nella piazza partenopea.

NUOVO ALLENATORE – Il Napoli cambia ufficialmente allenatore: sulla panchina degli azzurri ci sarà Walter Mazzarri. L’ex tecnico dell’Inter sostituirà l’esonerato Rudi Garcia, che non ha convinto Aurelio De Laurentiis dopo le tre sconfitte al Diego Armando Maradona in campionato. L’ultima con l’Empoli è stata decisiva, Mazzarri farà il suo esordio alla prima partita dopo la sosta: Atalanta-Napoli in programma di 25 novembre. In settimana poi Real Madrid e Inter al 3 dicembre. Tre partite di fuoco, tra cui una contro una delle sue grandi ex in carriera.