Zappa esplode, Inter non molla: 4 milioni. Pescara amico: futuro in Serie A

Zappa sta vivendo una grande stagione con la maglia del Pescara. L’Inter, dopo la cessione a titolo definitivo agli abruzzesi, continua a monitorare il prodotto del Settore Giovanile. Occhio alle prospettive sul mercato in vista della prossima estate. Di seguito l’indiscrezione di Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”

SERIE A NEL DESTINO – C’è grande fermento attorno al nome di Gabriele Zappa (occhio alla Juventus). Le prestazioni del terzino non sono passate inosservate agli occhi dell’Inter. E’ vero che i nerazzurri hanno ceduto il classe 1999 a titolo definitivo, ma hanno mantenuto un diritto di riacquisto fissato intorno ai 4 milioni di euro. I rapporti col Pescara, inoltre, sono ottimi e i nerazzurri non hanno intenzione di perdere il controllo sul calciatore. Per lui si profila un percorso in Serie A: molti club hanno già preso informazioni per il prestito.