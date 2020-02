Osti verso l’Inter: “Sampdoria, 1-5 molto brutto. Ora dobbiamo reagire”

Osti ha parlato del delicato momento in casa Sampdoria dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina. Il Direttore Sportivo blucerchiato tenta di risollevare i blucerchiati in vista dell’impegno contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Telenord”

CRISI SAMPDORIA – Carlo Osti ha parlato dopo il brutto KO contro la Fiorentina e tenta di scuotere i suoi in vista dell’Inter: «Ci lecchiamo le ferite, certo prendere cinque gol in casa è molto brutto ma anche questo ci deve far riflettere. Abbiamo commesso molti errori ma dobbiamo ripartire dalle poche cose positive che abbiamo fatto. Il campionato è lungo non dobbiamo abbatterci. La squadra dovrà reagire nel modo migliore facendo tutti quadrato (ecco le parole di Ranieri). È un momento delicato e dobbiamo uscirne tutti insieme. Il nostro obiettivo è la salvezza ed è di importanza fondamentale, sappiamo che sarà difficilissimo ma sappiamo di avere i mezzi per arrivare a questa salvezza».