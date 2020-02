Zappa in mostra con il Pescara: Juventus si muove! Inter sfrutta un diritto?

Gabriele Zappa sta facendo molto bene con la maglia del Pescara, dove sta mettendo in mostra una crescita importante. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe mosso passi importanti per il classe ’99 ma attenzione all’Inter che ha un diritto da sfruttare. Di seguito i dettagli

NUOVO DUELLO IN VISTA – Gabriele Zappa con la maglia del Pescara sta facendo molto bene, tanto da attirare le attenzioni della Juventus: “La Juventus lo apprezza non poco, al punto che nelle ultime ore ha mosso passi importanti per il futuro. Occhio anche all’Inter, che può contare su un diritto di recompra per il classe ’99 dopo averlo ceduto al Pescara nel gennaio 2019 (il giocatore era rimasto in prestito a Milano fino al termine della stagione). Proprio con la Primavera nerazzurra, Zappa è stato tra i protagonisti nella vittoria dello scudetto e della Viareggio Cup. Ora ha una valutazione di 5 milioni“.

