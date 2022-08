Zaniolo, Conte dà soldi indiretti all’Inter? Missione Roma a Londra

In giornata si è parlato di Tottenham su Zaniolo, con l’Inter che guarda con interesse alla questione perché riceverebbe il 15% della cifra del trasferimento (vedi articolo). Da Conte può arrivare un aiuto indiretto ed è in arrivo una missione della Roma a Londra.

IL TENTATIVO – Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è in procinto di volare a Londra per un primo sondaggio col Tottenham riguardante Nicolò Zaniolo. La notizia la dà Sportitalia, ancora senza approfondire sul fronte delle cifre. L’Inter però ha un accordo secondo il quale il 15% di una futura rivendita finirebbe nelle casse nerazzurre. Per Zaniolo i prossimi giorni possono diventare quelli decisivi per capire se lascerà la Roma quest’estate, finendo da Antonio Conte dopo le opzioni sfumate quest’estate.