Zaniolo ambito: Conte chiama, la Roma risponde! E l’Inter ora aspetta – SM

Zaniolo è uno dei protagonisti di questo mercato estivo ma ancora non si è mosso nulla di concreto intorno al suo futuro. Futuro che potrebbe non essere più né a Roma né in Italia. Come riportato da Sport Mediaset, la richiesta di Conte al Tottenham può permettere alla società giallorossa di monetizzare… e anche all’Inter

PERCENTUALE IMPORTANTE – In questo momento Nicolò Zaniolo è più vicino a lasciare la Roma anziché a restare nella Capitale. E il classe ’99 azzurro può anche lasciare l’Italia per l’Inghilterra. L’ultima importante richiesta di Antonio Conte al Tottenham non tarda ad arrivare: l’ex tecnico nerazzurro vuole Zaniolo a Londra! E non manca nemmeno la risposta della Roma: servono almeno 50 milioni di euro cash per lasciarlo partire. Senza contropartite tecniche, quindi. Il primo vero incontro tra Roma e Tottenham per trattare il trasferimento di Zaniolo andrà in scena nella prossima settimana. A riportarlo è Sport Mediaset dopo aver fatto il punto sul mercato dell’Inter (vedi aggiornamento). Qualora si arrivasse alla fumata bianca, l’Inter otterrebbe il 15% del prezzo di cessione. Pertanto, fossero confermati i 50 a cui punta la Roma, ben 7.5 milioni finirebbero nelle casse nerazzurre grazie a Zaniolo. All’Inter non resta che aspettare…