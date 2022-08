Milenkovic, occhio al tempo per l’Inter: la Fiorentina fissa un limite – SI

Milenkovic ieri è tornato a giocare con la Fiorentina, nell’amichevole contro il Qatar, ma resta possibile la sua cessione. Non ancora per molto: se l’Inter volesse prenderlo (o la Juventus) deve fare i conti con le tempistiche decise dalla Fiorentina. Lo annuncia Sportitalia.

NON SI VA OLTRE – Per Nikola Milenkovic c’è da fare presto. Se l’Inter ha ancora intenzione di inseguire il difensore serbo della Fiorentina ha tempo fino al termine di questa settimana, ossia di fatto solo tre giorni. Dalla prossima, annuncia Sportitalia, i viola andranno a trattare il rinnovo del contratto per toglierlo dal mercato. Milenkovic già un anno fa aveva prolungato fino al 30 giugno 2023, per non andare in scadenza: ora potrebbe succedere lo stesso.