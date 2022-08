Peroni: «Sanchez telenovela come Beautiful! Attaccato a buonuscita Inter»

Il giornalista Peroni attacca Sanchez per il fatto che non ha ancora firmato la risoluzione del contratto con l’Inter. Ospite di Aspettando Calciomercato su Sportitalia, fa notare come il cileno potrebbe anche rinunciare a qualcosa.



BLOCCATO! – Giulio Peroni ha una critica: «È chiaro che con l’operazione Romelu Lukaku, geniale e quasi unica nel suo genere, è come se il mercato dell’Inter si fosse fermato. Se Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e lo staff hanno in mente il successo sportivo, pur con la sostenibilità di cui parlano spesso, la proprietà mette al primo posto la sostenibilità e il guadagno ancor prima del successo sportivo. Con Lukaku è stata fatta un’operazione più geniale che costosa, che magari volevano più i dirigenti della proprietà. Su Alexis Sanchez io credo che il giocatore debba dire a se stesso cosa vuol fare da grande. Ha questo contratto non firmato con un coltello al collo, però è in un’età in cui rinunciando a qualcosa può garantirsi una credibilità nella nuova società dove andrà. Questo attaccamento alla buonuscita, quando gli fanno un contratto nuovo, mi fa pensare che Sanchez sia ancora un ragazzo. Giocherà ancora uno o due anni ad alto livello, ha fatto bene quando ha sostituito Lautaro Martinez. Ma sta diventando una telenovela: a confronto le puntate di Beautiful gli fanno un baffo. Si accordino altrimenti rimanga, non giochi e si prenda due soldi».