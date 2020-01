Young-Inter, tutto fatto: arriva oggi per le visite mediche, ecco l’orario

Young è il primo acquisto del mese di gennaio dell’Inter, e a quanto pare non sarà nemmeno l’unico. L’ormai ex giocatore del Manchester United sarà in Italia nelle prossime ore: ecco i dettagli sul suo arrivo.

I TEMPI – Ashley Young oggi, salvo sorprese, diventerà un nuovo difensore dell’Inter. Il trentaquattrenne inglese, come svelato da Gianluca Di Marzio (vedi articolo), arriverà da Luton in mattinata a Malpensa. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato aggiunge, dal post partita di Parma-Roma di Coppa Italia, che l’orario di arrivo è per le 11, con successive visite mediche a Rozzano. Per Young affare chiuso con il Manchester United a titolo definitivo per un milione e cinquecentomila euro.